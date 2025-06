Parma ecco Cuesta | le prime immagini del nuovo allenatore

Parma accoglie con entusiasmo il nuovo allenatore, Carlos Cuesta, pronto a scrivere un nuovo capitolo crociato. Dopo aver visitato il centro sportivo di Collecchio e incontrato i dirigenti, si prepara a guidare la squadra verso nuovi successi. La sua esperienza e determinazione sono il segnale di un progetto ambizioso. Ecco le prime immagini del suo arrivo: un inizio promettente per una stagione che si preannuncia emozionante.

È arrivato a Parma, Carlos Cuesta. Il suo primo giorno da allenatore crociato lo ha trascorso per gran parte del tempo al Centro Sportivo di Collecchio, dove ha visitato le strutture del Mutti Training Center e ha svolto le prime riunioni con i suoi nuovi dirigenti. Ha firmato un contratto fino. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Parma, ecco Cuesta: le prime immagini del nuovo allenatore

In questa notizia si parla di: parma - cuesta - prime - allenatore

Parma, scelto il nuovo allenatore: è Carlos Cuesta, ex assistente di Arteta - Parma sorprende tutti e annuncia Carlos Cuesta come nuovo allenatore, ex assistente di Arteta, portando un tocco di freschezza e innovazione.

Carlos Cuesta è l'allenatore scelto dal Parma per sostituire Chivu. Ha 29 anni e diventerà il tecnico più giovane nella storia della Serie A. Scelta rischiosissima, visto che lo spagnolo non ha mai guidato una squadra da allenatore principale ma sempre da vice. Vai su Facebook

? , ( ) Carlos Cuesta García (Arsenal ? Parma) Negli ultimi anni Parma sotto la proprietà Krause si è dimostrato ambizioso e senza paura di rischiare. I crociati hanno spesso p Vai su X

Parma, ecco Cuesta: le prime immagini del nuovo allenatore; Parma, Cuesta è arrivato in città : nelle prossime ore la firma; Carlos Cuesta nuovo allenatore del Parma, chi è: 29 anni, il passato alla Juventus, la chiamata di Cherubini.

Parma, Cuesta è il nuovo allenatore: ha solo 29 anni, sarà il più giovane di Serie A - Il Parma ha scelto Carlos Cuesta come nuovo allenatore, ha solo 29 anni e sarà l'allenatore più giovane dell'intero campionato di Serie A. Scrive areanapoli.it

Un baby mister a Parma: firma Cuesta, il vice di Arteta. Ha 29 anni, sarà il più giovane in A - Trent’anni il 29 luglio, spagnolo di Palma di Maiorca, sei lingue parlate, è l’allenatore scelto per sostituire Cristian Chivu sulla panchina degli emilian ... Come scrive gazzetta.it