Parking Fara nei giorni feriali e pagando con l’app la tariffa oraria scende da 3,30 a 2,50 euro

Dal 1° luglio, il parcheggio in via Fara a Città Alta diventa più accessibile: con l’app Bmove, la tariffa oraria nei giorni feriali si riduce da 3,30 € a 2,50 €. Questa iniziativa promozionale nasce per rispondere alle esigenze di cittadini e visitatori, rendendo più semplice e conveniente visitare questa splendida zona. Un passo importante verso una mobilità più smart e sostenibile che invita tutti a scoprire Città Alta senza pensieri.

A partire da martedì 1° luglio, la tariffa oraria del parcheggio in via Fara, Città Alta, verrà ridotta nei giorni feriali non festivi. La nuova tariffa sarà valida dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria compresa tra le 6 e le 18: il costo della sosta passerà da 3,30 euro a 2,50 euro all’ora, se corrisposto mediante la App Bmove. Si tratta di una misura promozionale che risponde alle richieste avanzate nei mesi scorsi da cittadini e frequentatori della zona, che chiedevano un ridimensionamento della tariffa almeno nei giorni lavorativi. Il prezzo agevolato sarà accessibile esclusivamente tramite l’app Bmove, che consente anche l’accesso continuativo a un’altra formula tariffaria agevolata già in vigore: il pacchetto serale, valido dalle 18 alle 24, al costo scontato di 6 euro. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Parking Fara, nei giorni feriali e pagando con l’app la tariffa oraria scende da 3,30 a 2,50 euro

