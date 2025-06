Parco di Monza ragazzino in bici cade e batte le testa | è grave in ospedale

Una tranquilla giornata al Parco di Monza si è trasformata in una tragedia: un ragazzino di 13 anni è caduto dalla bicicletta e ha battuto violentemente la testa, finendo in ospedale in condizioni gravi. L’incidente, avvenuto nel tardo pomeriggio, ha suscitato grande preoccupazione tra i presenti. La sua vita ora è appesa a un filo, mentre i soccorritori hanno immediatamente attivato tutte le risorse necessarie per salvarlo.

Monza, 18 giugno 2025 – C'è apprensione per un ragazzino di 13 anni caduto poche ore fa in bicicletta al Parco di Monza e portato in ospedale con intervento in codice rosso. Erano le 18.12 quando al Parco, in viale della Montagnetta, in zona Vedano al Lambro, è stato lanciato un allarme ad Areu, Agenzia regionale emergenza urgenza, che ha mandato sul posto un'ambulanza e un'auto medica in codice rosso per soccorrere, appunto, un tredicenne caduto dalla bicicletta. Dopo un intervento durato oltre un'ora il ragazzino è stato trasportato in codice rosso, quindi in gravi condizioni, all'ospedale San Gerardo di Monza.

