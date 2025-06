Parcheggio della Fara in Città Alta da luglio ridotta la tariffa oraria nei giorni feriali

Buone notizie per chi visita Città Alta: da martedì 1° luglio, il parcheggio della Fara abbassa le tariffe orarie nei giorni feriali. Una scelta che rende più conveniente esplorare il cuore storico di Bergamo durante la settimana, tra le 6 e le 18. Questa novità mira a facilitare l’accesso e migliorare l’esperienza di tutti i visitatori. Preparati a scoprire Città Alta senza pensieri, approfittando di tariffe più convenienti e un’atmosfera ancora più accogliente.

A partire da martedì 1° luglio, la tariffa oraria del parcheggio in via Fara, Città Alta, verrà ridotta nei giorni feriali non festivi. La nuova tariffa sarà valida dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria compresa tra le 6 e le 18.

Parking Fara, nei giorni feriali e pagando con l’app la tariffa oraria scende da 3,30 a 2,50 euro - Dal 1° luglio, il parcheggio in via Fara a Città Alta diventa più accessibile: con l’app Bmove, la tariffa oraria nei giorni feriali si riduce da 3,30 € a 2,50 €.

