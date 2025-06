Papa | straziati da grida luoghi guerra

Il cuore della Chiesa si stringe di fronte alle grida di dolore provenienti dai luoghi di guerra come Ucraina, Iran, Israele e Gaza. Al termine dell’udienza generale, Papa Francesco ha lanciato un forte appello: non dobbiamo abituarci alla violenza, ma resistere al fascino delle armi potenti e sofisticate. In nome della dignità umana e del Diritto internazionale, ripetiamo con forza il nostro appello alla pace e alla speranza.

11.30 "Il cuore della Chiesa è straziato per le grida che si levano dai luoghi di guerra,in particolare dall'Ucraina,dall'Iran, da Israele e da Gaza". Così il Papa al termine dell'udienza generale. "Non dobbiamo abituarci alla guerra,anzi bisogna respingere come una tentazione il fascino degli armamenti potenti e sofisticati", ha detto Leone XIV. "In nome della dignità umana e del Diritto internazionale ripeto ai responsabili ciò che soleva dire Papa Francesco: 'La guerra è sempre una sconfitta'".Rinnovato anche l'appello Pio XII. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: guerra - papa - grida - luoghi

Papa Leone XIV incontra i media: “No a guerra di parole, pace comincia da ognuno di noi” - Leone XIV ha incontrato oggi i media di tutto il mondo nell'Aula Paolo VI, sottolineando l'importanza di

+++#PapaLeoneXIV: "Il cuore della #Chiesa è straziato per le grida che si levano dai luoghi di #guerra, in particolare dall'#Ucraina, dall'#Iran, da #Israele e da #Gaza. Non dobbiamo abituarci alla guerra, anzi bisogna respingere come una tentazione il fasci Vai su X

"Nessuno deve più soffrire a causa della guerra!" Quando 600 bambini e ragazzi gridano queste parole tutti insieme, qualcosa cambia nell'aria. Non è solo un ricordo del passato, è una promessa per il futuro. A Livorno, nel giorno che ricorda i bombardamenti Vai su Facebook

Papa: “Cuore straziato per le grida dai luoghi di guerra”; Il Papa: non abituarsi alla guerra. Respingere il fascino degli armamenti, si rischia la barbarie; Papa Leone: «Armi potenti e sofisticate possono portarci ad atrocità peggiori del passato».

Papa: “Cuore straziato per le grida dai luoghi di guerra” - “Il cuore della Chiesa è straziato per le grida che si levano dai luoghi di guerra, in particolare da Ucraina, dall’Iran, da Israele, da Gaza”. Lo riporta toscanaoggi.it

Papa Leone XIV: "Il cuore della Chiesa è straziato per le grida che si levano dai luoghi di guerra" - Il Papa ha concluso citando due suoi predecessori: "In nome della dignità umana e del diritto internazionale ripeto ai responsabili ciò che soleva dire Papa Francesco: la guerra è sempre una sconfitta ... Riporta acistampa.com