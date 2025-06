Papa | respingere tentazione fascino armamenti c’è rischio barbarie

In un mondo sempre più affascinato dal potere delle armi, Papa Leone XIV ci ricorda con fermezza l’importanza di respingere questa tentazione. La loro attrattiva può mascherare rischi di barbarie e distruzione, minacciando la pace globale. È un richiamo alla responsabilità di tutti noi nel promuovere dialogo e solidarietà, piuttosto che ricercare soluzioni basate sulla forza. Solo così possiamo costruire un futuro più giusto e pacifico.

Città del Vaticano (Vaticano), 18 giu. (LaPresse) – “Bisogna respingere come una tentazione il fascino degli armamenti potenti e sofisticati come una tentazione.” Lo ha detto Papa Leone XIV al termine dell’udienza generale del mercoledì in Piazza San Pietro. 🔗 Leggi su Lapresse.it