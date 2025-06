Papa Leone XIV nuovo forte appello | Non abituarsi alla guerra

Il Papa Leone XIV torna a lanciare un appello forte e chiaro contro l’abitudine alla guerra, invitando a non lasciarsi sedurre dalla tentazione degli armamenti sempre più sofisticati. Con voce ferma e commossa, Egli ci ricorda che il cuore della Chiesa batte per la pace e invita tutti noi a non abituarci alle urla di sofferenza provenienti dai conflitti nel mondo. La pace è un dovere, un impegno che riguarda ciascuno di noi.

Di fronte al dramma crescete dei conflitti, è tornata a levarsi con forza la voce del Papa al termine dell’udienza del mercoledì: “Cari fratelli e sorelle, il cuore della Chiesa è straziato per le grida che si levano dai luoghi di guerra, in particolare dall’Ucraina, dall’Iran, da Israele, da Gaza. Non dobbiamo abituarci alla guerra, anzi, bisogna respingere come una tentazione il fascino degli armamenti potenti e sofisticati”. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Papa Leone XIV, nuovo forte appello: “Non abituarsi alla guerra”

In questa notizia si parla di: papa - guerra - leone - forte

Papa Leone XIV incontra i media: “No a guerra di parole, pace comincia da ognuno di noi” - Leone XIV ha incontrato oggi i media di tutto il mondo nell'Aula Paolo VI, sottolineando l'importanza di

Papa Leone XIV: "Fermate la guerra ovunque si soffre" Nuovo forte appello di Papa Leone XIV per il rispetto del diritto umanitario nella Striscia di... Vai su Facebook

Papa Leone XIV, nuovo forte appello: “Non abituarsi alla guerra”; Leone XIV: non dobbiamo abituarci alla guerra; Leone XIV: “Il cuore della Chiesa è straziato per le grida che si levano dai luoghi di guerra”.

Leone XIV: non dobbiamo abituarci alla guerra - Nuovo forte appello del Papa perché si fermino le guerre in Ucraina, Gaza, Israele e Iran. Come scrive msn.com

Papa Leone XIV, appello per la fine della guerra: “Le armi potenti possono condurre alla barbarie” - “Il cuore della Chiesa è straziato per le grida che si levano dai luoghi di guerra, in particolare dall’Ucraina, dall’Iran, da Israele e da Gaza”. Riporta repubblica.it