Papa Leone XIV la scelta con cui si smarca da papa Francesco

Papa Leone XIV, con un gesto deciso e simbolico, si distanzia dalla figura di Papa Francesco durante la solenne celebrazione nella Basilica di San Pietro. Il ritorno del crocifisso al centro dell’altare rappresenta un messaggio potente, forse un segnale di nuovi orientamenti nel suo pontificato. Questa scelta, ricca di significato, potrebbe segnare una svolta importante nel modo in cui la Chiesa affronta le sfide contemporanee, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Durante la solenne celebrazione della Santissima TrinitĂ e del Giubileo dello Sport, tenutasi domenica scorsa nella Basilica di San Pietro, è avvenuto un gesto che non è passato inosservato. Al centro dell'altare papale è ricomparso un elemento simbolico e carico di significato: il crocifisso. Un ritorno che mancava da tempo e che, secondo quanto riportato dal quotidiano Il Tempo, potrebbe indicare un cambiamento di rotta nel pontificato di Leone XIV rispetto a quello del suo predecessore, papa Francesco. Chi conosce da vicino papa Prevost racconta che una delle sue priorità è quella di "riportare Dio al centro della vita contemporanea".

