Papa Leone XIV | Il cuore della Chiesa è straziato per le grida che si levano dai luoghi di guerra

Papa Leone XIV, il cuore della Chiesa si strazia per le grida di dolore provenienti da Ucraina, Iran, Israele e Gaza. Durante l’udienza generale in Piazza San Pietro, il Pontefice ha lanciato un appello urgente: “Non dobbiamo abituarci alla guerra”. Un monito potente contro il fascino delle armi sofisticate, affinché la pace prevalga e l’umanità scelga il dialogo piuttosto che la distruzione.

“Il cuore della Chiesa è straziato per le grida che si levano dai luoghi di guerra. Dall’Ucraina, Iran, Israele e Gaza. Non dobbiamo abituarci alla guerra “. Papa Leone XIV solleva il suo grido di dolore al termine dell’udienza generale del mercoledì in Piazza San Pietro. E ammonisce: “Bisogna respingere come una tentazione il fascino degli armamenti potenti e sofisticati, poiché nella guerra odierna si fa uso di armi scientifiche di ogni genere” e “la sua atrocità minaccia di condurre i combattenti a una barbarie di gran lunga superiore a quella dei tempi passati”. “Promuovere pace e riconciliazione, siamo unica famiglia umana”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Papa Leone XIV: “Il cuore della Chiesa è straziato per le grida che si levano dai luoghi di guerra”

