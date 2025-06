Papa Leone XIV fa un appello per dire stop alla guerra | Il cuore della Chiesa è straziato

In un gesto di profonda umanità, Papa Leone XIV si rivolge ai leader mondiali e alla comunità internazionale con un appello sentito: “Non dobbiamo abituarci alla guerra”. Il suo cuore, e quello della Chiesa, sono straziati dal conflitto che dilania molte nazioni, e invita tutti a trovare presto una via di pace. È un richiamo che non può essere ignorato: la speranza di un mondo più giusto e pacifico dipende dalla nostra volontà di agire.

Papa Leone XIV oggi, in udienza, ha fatto un appello per dire stop ai conflitti ed invitando i politici a trovare un accordo: "Non dobbiamo abituarci alla guerra". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Papa Leone XIV fa un appello per dire stop alla guerra: “Il cuore della Chiesa è straziato”

