Papa Leone XIV | cuore della Chiesa straziato per grida dai luoghi di guerra

Papa Leone XIV ha espresso profonda commozione per le sofferenze dei popoli colpiti dalla guerra, sottolineando come il cuore della Chiesa sia straziato da queste grida di dolore. Durante l’udienza in Piazza San Pietro, ha messo in guardia contro la tentazione degli armamenti sofisticati, che rischiano di alimentare il ciclo di violenza. In un tempo in cui la pace sembra un miraggio, le parole del Papa ci invitano a riflettere sul valore della solidarietà e del dialogo.

"Il cuore della Chiesa è straziato per le grida che si levano dai luoghi di guerra", ha detto il Papa durante l'udienza del mercoledì in Piazza San Pietro. "Il fascino degli armamenti sofisticati è una tentazione", ha aggiunto Leone XIV.

