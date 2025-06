Papa Leone XIV appello per la fine della guerra | Le armi potenti possono condurre alla barbarie

In un momento di grande tensione globale, Papa Leone XIV lancia un appello potente e urgente: la guerra, con tutte le sue armi devastanti, porta solo barbarie e sofferenza. Il cuore della Chiesa si spezza davanti alle ferite aperte in Ucraina, Iran, Israele e Gaza. Rinnovando l’appello di Francesco, Prevost ci ricorda che “la guerra è sempre una sconfitta”, invitandoci a cercare la pace come unica via possibile.

"Il cuore della Chiesa è straziato per le grida che si levano dai luoghi di guerra, in particolare dall'Ucraina, dall'Iran, da Israele e da Gaza". Prevost rilancia l'appello di Francesco: "La guerra è sempre una sconfitta".

