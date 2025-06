Papa Leone | Non abituarci alla guerra respingere la corsa agli armamenti Si rispetti il diritto internazionale

Papa Leone rinnova il suo appello alla pace, invitando a non rassegnarci alle devastazioni e ai conflitti che insanguinano il mondo. Al termine dell’udienza generale, ha esortato la comunità internazionale a respingere la corsa agli armamenti e a rispettare il diritto internazionale, affinché si possa costruire un futuro di speranza e dialogo. La pace è un dovere che ci riguarda tutti, e non deve mai diventare un semplice ricordo lontano.

