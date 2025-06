Papa Leone | Il cuore della Chiesa straziato dalle grida di guerra

Papa Leone, con il cuore pesante e la voce tremante, ha rivolto un appello acceso alla comunità internazionale: è tempo di ascoltare il grido silenzioso di un mondo in tumulto. “Il cuore della Chiesa è straziato…”, ha detto, chiedendo con fermezza pace e dialogo. In un’epoca segnata da conflitti devastanti, le sue parole ci invitano a riflettere e agire, perché la speranza può germogliare anche nelle terre più ferite.

"Il cuore della Chiesa è straziato per le grida che si levano dai luoghi di guerra, in particolare dall'Ucraina, dall'Iran, da Israele, da Gaza". Con queste parole Papa Leone ha lanciato oggi un nuovo, accorato appello alla pace mondiale, al termine dell'udienza generale che si è svolta in Piazza San Pietro. Il Pontefice ha espresso profonda preoccupazione per i numerosi conflitti che attraversano il mondo contemporaneo, mettendo in guardia contro il rischio di assuefazione alla violenza bellica. "Non dobbiamo abituarci alla guerra, anzi bisogna respingere come una tentazione il fascino degli armamenti potenti e sofisticati", ha dichiarato rivolgendosi ai fedeli presenti.

