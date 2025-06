Paolo Crepet l' affondo | Sinner e l' Inter? Che cosa li accomuna

Paolo Crepet ci invita a riflettere su un sorprendente parallelo tra Jannik Sinner e l’Inter: due giganti che, seppur diversi, condividono una sfida comune. Entrambi hanno affrontato battute d’arresto significative – la finale di Roland Garros per il tennista e quella di Champions per la squadra di calcio – ma la vera forza sta nel sapersi reinventare e risalire. È questa capacità di rinascere che li unisce e li rende simboli di resilienza.

Che cosa hanno in comune Jannik Sinner e l'Inter? All'apparenza poco o nulla. L'azzurro è il più forte giocatore di tennis al mondo. Il Biscione, invece, è una delle più importanti squadre di calcio in Italia. Ma osservando più da vicino queste due galassie che, pian piano, si stanno avvicinando sempre di più, ci si rende conto che in entrambi i casi c'è da riprendersi da una brutta sconfitta: la finale del Roland Garros e quella di Champions League. In comune c’è un numero (il 5 relativo alle ore in campo per Sinner e ai gol subiti dall'Inter) e l'incubo di una città, Parigi, ma le due sconfitte, chiarisce Crepet, non sono comparabili. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Paolo Crepet, l'affondo: "Sinner e l'Inter? Che cosa li accomuna"

