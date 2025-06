Paolo Borsellino tra le tracce della Maturità 2025 fratello e figli commossi | Sacrificio sta dando frutti

L’esame di Maturità 2025 ci riserva una sorpresa emozionante: tra le tracce, un ricordo indelebile di Paolo Borsellino, simbolo di coraggio e sacrificio. Fratello e figli, commossi, condividono il loro dolore e la loro fierezza, testimonianza di un’eredità che continua a germogliare nel cuore delle nuove generazioni. La memoria di Borsellino sta dando frutti preziosi, ispirando i giovani a seguire il sentiero della legalità e del coraggio.

Un testo di Paolo Borsellino tra le tracce dell'esame di Maturità 2025, i figli e il fratello Salvatore si dicono emozionati e commossi.

