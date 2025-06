Paolo Borsellino fra le tracce della Maturità 2025 il figlio | Il suo sacrificio sta dando i suoi frutti

La scelta di includere un testo di Paolo Borsellino tra le tracce della maturità 2025 è un omaggio potente alla sua memoria e al suo impegno contro la mafia. Manfredi Borsellino, suo figlio, celebra questa decisione, sottolineando come il sacrificio del giudice stia dando frutti duraturi nella società. Un gesto che invita gli studenti a riflettere sui valori di giustizia e coraggio, affinché la sua eredità continui a vivere nelle nuove generazioni.

Manfredi Borsellino, figlio del giudice Paolo, commenta la decisione di inserire un testo del padre fra le tracce per la maturità 2025. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Sono tre le tracce della Tipologia B scelte dal Ministero dell'Istruzione e del Merito per la prima prova scritta della Maturità 2025, iniziata stamattina alle 8,30 Quali sono Vai su Facebook

