Paolini subito out | esordio amaro per l’italiana a Berlino

Brutto stop per Jasmine Paolini: dopo l'eliminazione al Roland Garros, la tennista italiana è stata eliminata prima del previsto a Berlino. Momento un po' complicato per Jasmine Paolini che, dopo aver trionfato agli Internazionali d'Italia a Roma – sia nel singolo sia nel doppio – è stata eliminata decisamente prima del previsto a Berlino. Dopo l'eliminazione – nel singolo, visto che nel doppio ha vinto in finale con Sara Errani – al Roland Garros, la tennista italiana è stata eliminata purtroppo anche sull'erba al 'Berlin Tennis Open'. Paolini out al 'Berlin Tennis Open': eliminazione amara per l'azzurra.