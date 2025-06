Paolillo senza mezzi termini | Inzaghi ha tradito l’Inter ha sbagliato i tempi! Mi ha deluso come uomo e rispetto a Mourinho

Paolillo senza mezzi termini: Inzaghi ha tradito l’Inter, sbagliando i tempi e deludendo come uomo e rispetto a Mourinho. La sua scelta di lasciare i nerazzurri prima della finalissima di Champions ha acceso polemiche e dubbi sulla sua lealtà. È un episodio che fa riflettere sulla professionalità e sui valori nel mondo del calcio. Ma io mi chiedo: quale sarà il futuro di Inzaghi e dell’Inter dopo questa crisi?

L’ex amministratore delegato dell’Inter, Ernesto Paolillo, è intervenuto in merito al caso scoppiato dopo le parole del CEO dell’Al Hilal su Inzaghi. Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, anche Ernesto Paolillo, ex dirigente dell’ Inter, è intervenuto in merito alla telenovela riguardante l’addio di Simone Inzaghi ai nerazzurri per scegliere l’ Al Hilal ancor prima di disputare la finale di Champions League col PSG. CHE IDEA MI SONO FATTO SUL CASO INZAGHI? – « L’idea è la stessa da quando erano trapelate le notizie, Inzaghi ha tradito la società, ha tradito l’Inter, non ha avuto etica comportamentale perché ha sbagliato i tempi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Paolillo senza mezzi termini: «Inzaghi ha tradito l’Inter, ha sbagliato i tempi! Mi ha deluso come uomo e rispetto a Mourinho..»

In questa notizia si parla di: paolillo - inzaghi - inter - mezzi

#Paolillo senza mezzi termini: "#Inzaghi ha tradito l'Inter, come uomo mi ha deluso. E la dirigenza..." Vai su X

L'Al Hilal, nuovo club di Simone Inzaghi, ha mostrato così il primo discorso del tecnico ex Inter ai suoi nuovi giocatori Vai su Facebook

Paolillo senza mezzi termini: Inzaghi ha tradito l'Inter, come uomo mi ha deluso. E la dirigenza...; Goal dell'anno in Serie A: Barella tra i dieci candidati, votazioni aperte; Paolillo: Lukaku? Ha sbagliato l'Inter, comprendo l'addio. Inzaghi ha buttato uno scudetto.

Paolillo senza mezzi termini: "Inzaghi ha tradito l'Inter, come uomo mi ha deluso. E la dirigenza..." - Intervistato da TMW Radio, l'ex amministratore delegato dell'Inter Ernesto Paolillo si esprime sull'ultimo capitolo della telenovela Simone Inzaghi: "L'idea è la stessa da quando erano trapelate le no ... Lo riporta msn.com

L’ex dirigente dell’Inter attacca Inzaghi: “Un traditore. Non ha avuto etica” - Ernesto Paolillo, ex dirigente dell'Inter anche ai tempi del Triplete, ha parlato ai microfoni di TMW dell'addio di Simone Inzaghi dai nerazzurri per approdare agli arabi dell'Al- Riporta informazione.it