Panini Magazines – Arriva in edicola la nuova rivista per bambini Hot Wheels – A tutto gas!

Preparati a vivere emozionanti avventure con Hot Wheels – A tutto gas!, la nuova rivista ufficiale di Panini Magazines dedicata ai giovani appassionati di macchinine e alla serie Netflix con Coop e i suoi amici. Tra storie coinvolgenti, giochi e attività creative, ogni numero è un biglietto per il divertimento e l’immaginazione senza limiti. Non perdere questa corsa ricca di sorprese, pronta a far sfrecciare la fantasia dei piccoli lettori!

Panini Magazines (Panini Comics) presenta Hot Wheels – A tutto gas!, la nuova rivista ufficiale per bambini dedicata alle macchinine più amate di sempre e, in particolare, all’omonima serie Netflix con protagonisti Coop e altri cinque apprendisti scelti per diventare la prossima generazione di piloti. All’interno di ogni numero, una storia da leggere e tantissimi giochi, disegni da colorare e attività, per vivere avventure indimenticabili e gare mozzafiato sui circuiti di Hot Wheels City, insieme ai personaggi della serie. In regalo con la rivista – oltre a un imperdibile poster e a un set di carte da ritagliare e collezionare – una super macchinina originale Hot Wheels. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Panini Magazines – Arriva in edicola la nuova rivista per bambini “Hot Wheels – A tutto gas!”

In questa notizia si parla di: wheels - panini - magazines - bambini

Arriva in edicola la nuova rivista “Hot Wheels – A tutto gas!”; Arriva in edicola Hot Wheels – A tutto gas!, la nuova rivista per piccoli piloti; Mattel affida a Panini la licenza delle riviste in Italia.

Arriva in edicola la nuova rivista per bambini “Hot Wheels – A tutto gas!” - Arriva in edicola la nuova rivista ufficiale dedicata al fiammante universo Hot Wheels™ e alla serie Netflix A tutto gas! Scrive quotidianpost.it