Panetta | Strategia Usa non razionale le politiche sui dazi non funzionano

In un contesto globale sempre più complesso, le strategie americane e le politiche sui dazi mostrano spesso un andamento non razionale, complicando le relazioni internazionali. Il Governatore della Banca d’Italia sottolinea le sfide dell’euro digitale e analizza le tensioni geopolitiche, evidenziando come l’atteggiamento aggressivo di Trump contro l’UE sia motivato dalla volontà di rilegittimare la Russia a livello globale. Un quadro che richiede attenzione e riflessione approfondita.

Il Governatore della Banca d'Italia parla delle sfide dell'euro digitale in occasione della Conferenza internazionale "Young Factor 2025" e aggiunge: "Trump tiene un atteggiamento molto aggressivo contro l'Ue perché vuole rileggitimare la Russia a livello internazionale". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Panetta: "Strategia Usa non razionale, le politiche sui dazi non funzionano"

