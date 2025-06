Panetta | Inflazione sotto il 2% nei prossimi mesi ma incertezza previsionale elevata

Il governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, ha evidenziato un quadro di incertezza elevata per le prospettive economiche nell’area euro. Nonostante le previsioni indicano un’inflazione sotto il 2% nei prossimi mesi, le tensioni internazionali e i segnali contrastanti sulla politica commerciale complicano le previsioni. La stabilità economica rimane fragile, ma la strategia delle banche centrali continuerà a giocare un ruolo cruciale nel mantenere l’equilibrio.

“Attualmente, la politica monetaria nell’area dell’euro si trova nuovamente ad affrontare un contesto di elevata incertezza “. E’ quanto osserva il governatore della Banca d’Italia Fabio Panetta, nel suo intervento alla conferenza per i 50 anni di Prometeia che si è svolta a Miano. “A contribuire all’incertezza concorrono, da un lato, i segnali contraddittori provenienti dalla politica commerciale degli Stati Uniti e “il conflitto tra Israele e Iran”. Il governatore ha ricordato come le proiezioni della Banca centrale europea (del cui board Panetta fa parte, ndr ) indichino per i prossimi mesi “un’inflazione che si manterrà ben al di sotto dell’obiettivi del 2% per un periodo prolungato, accompagnata da una dinamica produttiva debole. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it