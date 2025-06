Paltrow Stone e Casta | parata di stelle alla Reggia di Caserta per l' evento Max Mara

Una serata da sogno quella di martedì alla Reggia di Caserta, dove stelle del cinema e della moda si sono incontrate per l’evento Max Mara. La presentazione della collezione “Resort 2026 - Venere vesuviana” ha celebrato la rinascita italiana, tra fascino e innovazione, in un'atmosfera carica di emozione e stile. Un’occasione unica che ha lasciato il segno, dimostrando come moda e cultura possano fondersi in un contesto di grande storia e bellezza.

Una vera e propria parata di stelle martedì sera alla Reggia di Caserta per l'evento targato Max Mara che ha scelto il plesso vanvitelliano per presentare la collezione "Resort 2026 - Venere vesuviana". Una scelta non casuale, ispirata alla Napoli del dopoguerra e alla rinascita italiana.

