Palio | cresce l’attesa settimana di iniziative verso le cene propiziatorie

Il Palio si avvicina, e l’atmosfera si infiamma con una settimana ricca di iniziative coinvolgenti: mostre, musica, sport, solidarietà e spettacoli tradizionali. Le strade si animano con cene a tema, canti popolari e degustazioni di vino e birra, creando un’atmosfera di pura festa. È il momento in cui i Rioni uniscono le forze per vivere intensamente l’anticipazione della grande corsa. La passione cresce, la sfida si avvicina... e tutti sognano la vittoria nella storica corsa del Palio.

La settimana che precede la corsa del Palio, in altre parole il più importante e tradizionale appuntamento equestre, vedono i Rioni impegnati in una serie d’iniziative per cercare di coinvolgere nella ’festa’ più gente possibile: mostre, musica, solidarietà, sport, giochi, palio dell’acqua, ma soprattutto gastronomia a tenere banco. Cene, canti, vino e birra a volontà nelle sedi rionali durante tutta la settimana, sognando la vittoria nella giostra di domenica. Da sempre intesi come momento d’aggregazione e d’appartenenza al proprio rione, i banchetti rappresentano uno degli elementi più sentiti del Niballo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it