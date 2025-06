Palermo alga tossica a Sferracavallo | divieto di balneazione

A Palermo, il mare di Sferracavallo si trasforma in un'area a rischio a causa di un'alga tossica. Dopo il monitoraggio dell’Arpa, che ha rilevato concentrazioni pericolose di Ostreopsis, le autorità hanno deciso di vietare la balneazione per tutelare la salute dei bagnanti. Una misura che sottolinea l'importanza della salvaguardia ambientale e della prevenzione. La sicurezza viene prima di tutto, e questo divieto è un passo essenziale per proteggere cittadini e visitatori.

(Adnkronos) – Divieto di balneazione a Sferracavallo (Palermo) a causa di un'alga tossica. "A seguito del monitoraggio dell'Arpa, effettuato lo scorso 16 giugno, nel quale è stata riscontrata concentrazione di Ostreopsis (alga tossica) superiore al valore limite, ho firmato un'ordinanza di divieto di balneazione lungo la costa di Sferracavallo". Ad annunciarlo è l'assessore all'Igiene del

