Paky | nuovo tour

Tra le penne più interessanti del panorama urban contemporaneo, PAKY annuncia PAKY 2025 SUMMER TOUR, la tournée estiva che, prodotta da Vivo Concerti, lo vedrà esibirsi sui palchi dei principali festival italiani da luglio ad agosto. Il tour di PAKY partirà dal Summer Arena di Cosenza (sabato 26 luglio 2025, Cosenza) e proseguirà al The Best Music Festival (sabato 9 agosto 2025, Molfetta — BA), al Red Valley Festival (giovedì 14 agosto 2025, Olbia — SS), al Wave Summer Music (sabato 30 agosto, Villa Bellini, Catania) e si concluderà al Beat Festival (giovedì 4 settembre 2025, Empoli — FI). Vincenzo Mattera, in arte Paky, è uno degli artisti di riferimento della scena urban italiana.