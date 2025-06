Paky in concerto a Molfetta per il The Best Music Festival

Preparati a vivere un'estate indimenticabile: PAKY, tra gli artisti più interessanti dell'urban contemporaneo, conquista Molfetta al The Best Music Festival e annuncia la sua attesissima PAKY 2025 SUMMER TOUR. Prodotti da Vivo Concerti, i suoi live infiammeranno i principali festival italiani da luglio ad agosto. Non perdere l'occasione di ascoltarlo dal vivo: i biglietti per la data all'Wave Summer Music, sabato 30 agosto, sono già disponibili!

PAKY - CATANIA - 30 AGOSTO Paky annuncia il suo tour estivo 2025 tra i festival italiani ed europei e farà tappa a Catania il 30 agosto! 30 AGOSTO – VILLA BELLINI – CATANIA

