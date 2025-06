Pagelle Monterrey-Inter | Thuram la faccia di questa squadra che vorrebbe solo la spiaggia

Il primo passo di Cristian Chivu sulla panchina dell'Inter si chiude con un pareggio che lascia ampi margini di miglioramento. Monterrey-Inter 1-1: una sfida ricca di spunti, ma anche di luci e ombre, soprattutto nella ripresa. La squadra ha mostrato segnali di stanchezza e poche idee, con la difesa in affanno e il morale da rinvigorire. E ora, scopriamo come sono andate le pagelle dei protagonisti di questa partita…

Pagelle Monterrey-Inter. L’avventura di Cristian Chivu sulla panchina dell’Inter comincia con un pareggio poco esaltante: 1-1 contro il Monterrey, in un match che ha mostrato più ombre che luci, specie nella ripresa. Se il primo tempo aveva illuso per brillantezza e intensità , nella seconda frazione i nerazzurri si sono progressivamente spenti, lasciando spazio a un avversario volenteroso e organizzato. Difesa a corrente alternata. In porta Sommer (6) non riesce a intervenire sul colpo di testa di Sergio Ramos, lasciando l’impressione di un leggero ritardo. Davanti a lui, la retroguardia regge a tratti. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it