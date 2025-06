Pagelle Monterrey Inter | Carlos Augusto un motorino Lautaro segna ma spreca

Al Rose Bowl di Los Angeles, Monterrey e Inter si sfidano in un match emozionante valido per il primo turno del Mondiale per Club. I nerazzurri dimostrano grinta e determinazione, amministrando il gioco e creando occasioni da rete, ma la partita si sblocca al 25’ con un gol avversario. Ecco le nostre pagelle dei protagonisti, tra luci e ombre, perché questa sfida ha ancora molto da raccontare.

di Giuseppe Colicchia Pagelle Monterrey Inter: i nostri voti ai protagonisti in campo al Rose Bowl, sfida valevole per il 1° turno del Mondiale per Club. Finisce qui Monterrey Inter, risultato finale di 1 a 1 nel match valevole per il 1° turno del Mondiale per Club: queste le nostre pagelle ai nerazzurri protagonisti in campo al Rose Bowl di Los Angeles. Nerazzurri che amministrano il gioco, creano occasioni ma passano in svantaggio al 25? per il gol di Sergio Ramos su corner (colpevoli sia Acerbi che Sommer). La squadra di Chivu è brava a reagire e a trovare il pari prima della fine della prima frazione con Lautaro su un ottimo schema da punizione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pagelle Monterrey Inter: Carlos Augusto un motorino, Lautaro segna ma spreca

In questa notizia si parla di: monterrey - inter - pagelle - carlos

Monterrey, esonerato Demichelis. Scossa per l’avversaria dell’Inter! - Il Monterrey, prossimo avversario dell'Inter al Mondiale per Club, ha annunciato l'esonero dell'allenatore Martin Demichelis.

Monterrey-Inter 1-1, pagelle e tabellino: Ramos buca Sommer, Lautaro evita la sconfitta; Pagelle LIVE Monterrey-Inter: voti e giudizi; FINALE Inter-Monterrey 1-1: apre Ramos, pareggia Lautaro.

PAGELLE E TABELLINO MONTERREY-INTER 1-1: Lautaro croce e delizia, che dormita di Acerbi - Inter, match della fase a gironi del Mondiale per Club: voti, pagelle e tabellino della sfida di Pasadena ... Lo riporta calciomercato.it

Monterrey-Inter, le pagelle - Sommer poco reattivo, Lautaro poco cattivo. Asllani con sostanza - Le scorie di Monaco di Baviera e la pausa probabilmente non gli hanno fatto bene, perché non entra in campo con i suoi abituali riflessi: lento nel tuffarsi sul colpo ... Come scrive fcinternews.it