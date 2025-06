PAGELLE E TABELLINO MONTERREY-INTER 1-1 | Lautaro croce e delizia che dormita di Acerbi

Un pareggio emozionante tra Monterrey e Inter al ‘Rose Bowl’ di Pasadena, dove Lautaro Martinez si conferma croce e delizia, illuminando il campo con il suo talento ma non evitandone alcune dormite difensive. Voti, protagonisti e flop in questa sfida internazionale ricca di colpi di scena, che mette in luce le forze e le debolezze di due grandi club pronti a dare battaglia nel Mondiale per Club. Ecco le pagelle e i approfondimenti del match.

Voti, top e flop del match del ‘Rose Bowl’ di Padadena, valido per la fase a gironi del Mondiale per Club Lautaro Martinez (LaPresse) – Calciomercato.it Le pagelle di Monterrey-Inter. TOP Monterrey: Sergio Ramos 7,5 – Si fa beffe della difesa nerazzurra con il piatto forte della casa. Stacco imperioso sul corner di Torres, che fa sognare il Monterrey prima del pareggio di Lautaro. Guida e leader della difesa messicana: 39 primavere e non sentirle. FLOP: Monterrey: Chavez 5 – Soffre l’intraprendenza di Carlos Augusto nel primo tempo. Sbaglia diverse uscite sulla corsia di competenza: l’Inter ha terreno fertile dalle sue parti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO MONTERREY-INTER 1-1: Lautaro croce e delizia, che dormita di Acerbi

