Padova mette le radici nel futuro | ecco l' accordo per rigenerare i suoli agricoli urbani

sostenibilità e il benessere della comunità, che promette di trasformare il paesaggio cittadino in un esempio virtuoso di ruralità urbana. Un passo deciso verso un futuro più verde e resiliente, dove le radici si intrecciano con l’innovazione, dando vita a un capitale naturale da preservare e valorizzare.

Una firma che vale come un seme. Mercoledì 18 giugno, nel cuore istituzionale di Palazzo Moroni, è nato qualcosa di più di un semplice documento. Si tratta dell'Accordo di Gestione Territoriale per la rigenerazione dei suoli agricoli urbani e periurbani del Comune di Padova, un vero patto per la.

