Padova denuncia i genitori che per anni l’hanno maltrattata per impedirle di vivere all’occidentale

Una storia di coraggio e giustizia scuote Padova: una giovane vittima di anni di abusi da parte dei genitori, che tentavano di impedirle di vivere liberamente in Occidente, trova finalmente protezione. Dopo aver trovato rifugio in una struttura sicura, la sua famiglia è stata coinvolta nelle autorità , con il padre sottoposto al braccialetto elettronico. Questa vicenda dimostra come la legge possa tutelare chi cerca di rompere il silenzio e ricostruire la propria vita.

Messa in una struttura protetta è stata sequestrata dal padre, per il quale è scattato il braccialetto elettronico.

