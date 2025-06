Padova bivacco scoperto sotto il ponte Unità d’Italia | giacigli di fortuna e spazzatura ovunque

Un bivacco improvvisato sotto il ponte di Padova desta preoccupazione: tra giacigli di fortuna e spazzatura, la situazione richiede interventi immediati per garantire sicurezza e decoro. È fondamentale agire prontamente per ripristinare l’ordine e offrire soluzioni adeguate a chi si trova in difficoltà , tutelando così il benessere della comunità .

