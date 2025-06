Padova al Pride Village si celebra Raffaella Carrà con ‘Forte forte forte’

Venerdì 20 giugno, il Pride Village di Padova rende omaggio a Raffaella Carrà, iconica regina della musica e della televisione italiana, con una serata esclusiva intitolata "Forte Forte Forte: A Night Celebrating Raffaella". Un evento imperdibile che celebra il suo spirito rivoluzionario e la sua eredità indimenticabile. Per l’occasione, Perrone ha…

Venerdì 20 giugno il Pride Village, il più grande festival inclusivo in corso alla Fiera di Padova, renderà omaggio a una delle protagoniste più amate e rivoluzionarie della cultura pop italiana con Forte Forte Forte: A Night Celebrating Raffaella, una serata speciale ideata e condotta da Angelo Perrone, press agent e manager tra i più noti del panorama musicale, nonché grande amico personale di Raffaella Carrà. Per l’occasione, Perrone ha voluto r iunire artisti, colleghi e amici della star italiana più conosciuta al mondo, in un appuntamento carico di emozione, ricordi e spettacolo. Durante la serata, racconterà aneddoti e curiosità inedite sulla vita e sulla carriera della Carrà, restituendo il ritratto intimo e brillante di un’icona senza tempo. 🔗 Leggi su Lapresse.it