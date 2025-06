Pacchetto di primavera | convergenza sociale misura della competitività nell’Ue

Il pacchetto di primavera adottato dalla Commissione europea rappresenta un passo fondamentale verso una convergenza sociale e una maggiore competitività nell’UE. Questa serie di iniziative strategiche mira a rafforzare la coesione tra gli Stati membri, affrontando le sfide economiche e sociali del nostro tempo. È un momento cruciale per l’Europa, che si prepara a plasmare un futuro più sostenibile e inclusivo, per capire come queste misure cambieranno il nostro quotidiano.

Testo di Luigi Di Marco del Comitato dell’ASviS presieduto dal prof. Enrico Giovannini, pubblicato sul sito ASviS del 10 giugno 2025 Importanti quadri strategici e nuove iniziative sono stati adottati la scorsa settimana da parte della Commissione europea: dal pacchetto di primavera per il coordinamento macro-economico degli Stati membri agli orientamenti per rispettare la scadenza del 2026 delle misure del Next Generation Eu inclusi i Pnrr, dalla strategia europea per la resilienza idrica al Patto sugli oceani, alla strategia digitale internazionale dell’Unione. Pacchetto di primavera del semestre europeo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

