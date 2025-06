Overcard al flop | quante volte succede? Ecco le percentuali

L'overcard al flop è un fenomeno comune e spesso sottovalutato nel poker. Quante volte succede davvero? In questa guida, scoprirai le percentuali esatte e i motivi per cui molte coppie medio-alte preferiscono il call preflop, evitando l'all-in rischioso. Impara a riconoscere quando l'overcard può compromettere il tuo gioco e come gestire al meglio queste situazioni per aumentare le tue possibilità di vittoria.

Ultimamente avrete notato che molte coppie medio-alte si limitano al call preflop se qualcun altro ha aperto rilanciando. Non si fa né per moda né per intrappolare l'avversario. Troppo spesso overplayamo le nostre coppie salvo poi incappare in una o più overcards al flop. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Overcard al flop: quante volte succede? Ecco le percentuali

Il fold è la miglior porta di emergenza nel poker: ecco quando è necessario.

Overcard nel poker. Cosa è importante sapere dopo l’attivazione del bonus casino benvenuto - Il più delle volte si riferisce alla mano del giocatore di poker, ma il termine può essere usato anche per indicare i rilanci sulle strade dopo il flop ... Lo riporta cacciapassione.com

