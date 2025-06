Ottolini Juve il nuovo direttore sportivo arriva dal Genoa? C’è anche il dirigente rossoblù nella lista del club Gli ultimi aggiornamenti

La Juventus si prepara a rivoluzionare la sua dirigenza: tra i nomi più caldi c’è Ottolini, proveniente dal Genoa, che potrebbe assumere il ruolo di nuovo direttore sportivo. Con un occhio attento alle strategie di Comolli, la società valuta diverse opzioni, inclusi nomi di spicco come Ghisolfi, Lopez e Salihamidzic. Il futuro della rosa bianconera si definisce così: scopriamo insieme chi entrerà nel vivo del progetto Juventus.

Ottolini Juve, nuovo ds dal Genoa? Anche lui in lista per il ruolo di direttore sportivo: tutti gli aggiornamenti. Nei piani di Comolli per la nuova dirigenza della Juventus c'è anche l'inserimento in organigramma di un direttore sportivo ed un direttore tecnico. Oltre alla suggestione Ghisolfi, che ha appena interrotto il proprio rapporto con la Roma, tra le opzioni figurano anche Diego Lopez e Hasan Salihamidzic. Per il ruolo di ds, gli occhi sono puntati anche su Marco Ottolini del Genoa.