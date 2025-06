Ostia tra criticità e risorse | l’incontro al Fly Deco’ per cambiare rotta

Ostia si prepara a un momento decisivo: domani, il Fly Decò sul lungomare Paolo Toscanelli ospiterà un incontro strategico tra criticità e risorse, volto a tracciare la rotta per le imminenti elezioni amministrative del 2027. Tra dibattiti sulla sanità e proposte innovative, cittadini e rappresentanti locali uniranno le forze per plasmare il futuro della comunità. È un'occasione imperdibile per contribuire al cambiamento.

Ostia, 18 giugno 2025– Domani, il Fly Decò sul lungomare Paolo Toscanelli ospiterà un incontro cruciale per l’apertura dei municipi in vista delle elezioni amministrative del 2027. L’evento si concentrerà su temi fondamentali per il futuro della comunità, con la partecipazione di cittadini attivi e rappresentanti locali. Tra i principali argomenti in agenda, la situazione della sanità con particolare focus sull’Ospedale Grassi, una struttura concepita per 300.000 residenti, ma che in estate supera il milione di presenze, creando una pressione insostenibile sul personale. La necessità di affrontare questa criticità sarà al centro del dibattito. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

