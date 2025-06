Ostia passi avanti contro l’erosione costiera | ultimata la prima fase di interventi

Ostia compie un passo importante nella lotta all'erosione costiera con la conclusione della prima fase di interventi. Circa tre chilometri di scogliera soffolta e oltre 180mila metri cubi di ripascimento hanno rinforzato le spiagge tra il Pontile e il canale dei Pescatori, garantendo maggiore sicurezza e tutela ambientale. Un progetto strategico che promette un futuro piĂą saldo per questa splendida costa, e che apre nuove speranze per la preservazione del nostro patrimonio marittimo.

Ostia, 18 giugno 2025 – Circa tre chilometri di scogliera soffolta a protezione delle spiagge di Ostia, dal Pontile al canale dei Pescatori, oltre 180mila metri cubi di ripascimento sui tratti di spiaggia maggiormente colpiti dall’erosione, messa in protezione della Rotonda di Ostia, dragaggio del Canale dei Pescatori e di Fiumara Grande per favorire la navigabilitĂ . Questi gli interventi illustrati oggi dall’assessore alla MobilitĂ e Tutela del Patrimonio e Demanio della Regione Lazio, Fabrizio Ghera, nel corso di un sopralluogo ad Ostia dove sono terminati i lavori denominati “Ostia 1”. “Abbiamo terminato questa prima fase di interventi mirati a mitigare gli effetti dell’erosione costiera. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: ostia - erosione - interventi - passi

