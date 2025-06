Ostia albero cade sulle auto in sosta | paura tra i residenti

Un episodio che ha fatto rabbrividire i residenti di Ostia: un albero si è improvvisamente abbattuto su auto in sosta, creando panico e preoccupazione. Fortunatamente, nessuno si è fatto male, ma i danni materiali sono ingenti e la paura tra i cittadini si fa sentire forte. Un monito sull’importanza della manutenzione degli alberi e della sicurezza urbana. La comunità ora chiede interventi rapidi per prevenire tragedie future.

Ostia, 18 giugno 2025 – Tragedia sfiorata a Ostia dove un albero è crollato su alcune auto in sosta i n via delle Fiamme Gialle. Fortunatamente, non si sono registrati feriti, ma l’incidente ha causato danni significativi a tre veicoli. L’accaduto è stato segnalato dai residenti, che hanno prontamente allertato i vigili del fuoco, i quali sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area. L’incidente ha avuto luogo in via delle Fiamme Gialle, a Ostia. Un albero è crollato su tre auto in sosta, danneggiandole gravemente. La fortuna ha voluto che in quel momento non ci fosse nessuno nei pressi, evitando così conseguenze peggiori. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

