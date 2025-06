Ostetricia e Rianimazione del Camberlingo | le aperture per ora restano un miraggio

Ostetricia e rianimazione del Camberlingo, temi caldi che restano un’utopia. La sanità nel Brindisino è al centro del dibattito della III Commissione regionale, presieduta da Mauro Vizzino. Durante le audizioni di oggi, richieste dai consiglieri di Fratelli d’Italia Luigi Caroli e Renato Perrini, si è acceso un confronto acceso sulla riapertura di Ginecologia e altri servizi essenziali, segnando un passo importante verso un futuro sanitario più sicuro e accessibile.

