Osservatorio | circa 817mila lavoratori domestici nel 2024 88,9% donne 68,6% stranieri

Nel 2024, il mondo dei lavoratori domestici si conferma un settore in evoluzione, con oltre 817 mila persone impegnate e una presenza significativa di donne e stranieri. Nonostante la lieve flessione, il panorama evidenzia dinamiche sociali e occupazionali complesse, influenzate anche dalle misure di regolarizzazione adottate negli anni passati. Questo osservatorio ci invita a riflettere sulle sfide e le opportunità di un settore fondamentale per molte famiglie italiane.

(Adnkronos) – Nel 2024 i lavoratori domestici con almeno un contributo versato all’Inps sono stati 817.403, in flessione per il terzo anno consecutivo (-3% rispetto al 2023). Dopo gli incrementi registrati nel biennio 2020-2021, dovuti alla regolarizzazione spontanea legata al lockdown e al decreto sull’emersione di rapporti di lavoro irregolari (dl n. 34 del 19052020 . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

