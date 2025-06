Ospite di una coppia per cinque anni abusa del loro figlio minore e lo spia con un software

Una vicenda scioccante ha scosso Roma: un uomo di 30 anni, ospite di una coppia, avrebbe abusato del loro figlio minore per quattro anni, installando anche un software spia sul suo cellulare per controllarlo. La tragica scoperta ha portato alla luce un orrore silenzioso, che ora gli inquirenti stanno ricostruendo con attenzione. Un dramma che mette in discussione la sicurezza e la fiducia nelle relazioni più intime, e che chiede giustizia.

Avrebbe abusato per ben quattro anni del figlio minore di una coppia che lo stava ospitando a casa. Non solo. L'uomo, un 30enne, avrebbe anche installato sul cellulare del giovane un software spia per tenerlo d'occhio. La presunta violenza sessuale è avvenuta a Roma ed è stata ricostruita dagli. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Ospite di una coppia per cinque anni abusa del loro figlio minore (e lo spia con un software)

In questa notizia si parla di: coppia - anni - figlio - minore

“La verità su di lui”. Fine per la coppia vip italiana: lo ha lasciato dopo 27 anni - Una notizia inaspettata scuote il panorama delle coppie vip italiane: dopo 27 anni, la moglie di Alvaro Vitali, Stefania Corona, ha deciso di separarsi.

Il 62,3% delle madri di un figlio minore tra i 25 e i 54 anni ha un lavoro, contro il 91,5% dei padri nella medesima fascia di età. Il dato è relativo al 2024, la fonte è Istat, ed è stato ripreso nel dossier “Le Equilibriste – La maternità in Italia 2025” curato da Save [ Vai su Facebook

Ospite di una coppia per cinque anni abusa del loro figlio minore (e lo spia con un software); Turbolenze di coppia, il giudice lo condanna per lesioni sul figlio minore della ex; Botte ripetute e minacce di morte verso il figlio di 8 anni, coppia arrestata.

Stupra per 5 anni il figlio di una coppia che lo ospita in casa e scappa in Canada, arrestato 30enne - Una storia da incubo quella che ha passato un giovane romano, abusato, manipolato e controllato da un 30enne ospite di una famiglia per cinque anni ... Riporta fanpage.it

Violenta sessualmente e spia il figlio della coppia di amici che lo ha ospitato in casa per anni - Gli abusi sessuali, ripetuti sistematicamente, si consumavano dentro le mura domestiche quando i genitori del minorenne erano assenti ... Come scrive romatoday.it