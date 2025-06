Ospedaletto d’Alpinolo torna la Sagra della Fragola

Preparati a vivere due giorni di pura gioia tra sapori, musica e tradizione: Ospedaletto d’Alpinolo riaccende la magia della Sagra della Fragola, un evento imperdibile che celebra il dolce frutto della terra e l’allegria della comunità. Sabato 28 e domenica 29 giugno, immergiti in un’atmosfera festosa dove il gusto si fonde con la cultura locale, creando ricordi indimenticabili per grandi e piccini. Non mancare!

Sabato 28 e domenica 29 giugno Ospedaletto d’Alpinolo si veste a festa per la tradizionale Sagra della Fragola, appuntamento amatissimo che coinvolge tutta la comunità. Nel cuore del paese, tra canti, balli e vino, spazio al gusto con numerosi stand gastronomici dedicati alla fragola. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Ospedaletto d’Alpinolo, torna la Sagra della Fragola

