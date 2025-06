Ospedale i lavoratori | Pronti allo sciopero

I lavoratori dell’ospedale di Bazzano sono pronti a scendere in piazza giovedì, unendo le voci di chi chiede di fermare la riduzione dei servizi e salvaguardare il Pronto soccorso. Questa mobilitazione coinvolge anche le categorie produttive, come Confcommercio Bologna, che si oppongono al piano di riorganizzazione proposto dall’Ausl. È una battaglia per tutelare la qualità dell’assistenza e il futuro della sanità locale.

"Giovedì (domani, ndr) saremo in piazza per chiedere alla Regione e all’Ausl di rinunciare a depotenziare il Pronto soccorso dell’ospedale di Bazzano". Nella querelle sul piano di riduzione di servizi e personale al Pronto soccorso del Dossetti entrano anche le categorie produttive che con il vicepresidente di Confcommercio Ascom di Bologna, Medardo Montaguti, si schierano contro il piano di riorganizzazione predisposto dall’Azienda Usl di Bologna e condiviso con la Regione Emilia-Romagna. "L’annunciato declassamento del reparto del Dossetti ha destato profonda preoccupazione nelle imprese che rappresentiamo: della distribuzione commerciale e del turismo, dei servizi e dei trasporti, della logistica e del mondo delle professioni – dichiara Montaguti – ridurre orari e personale del Pronto soccorso, rinviando i casi più gravi in altre strutture ospedaliere, significa mettere a rischio un presidio sanitario fondamentale per il territorio e per le comunità, con pesantissime conseguenze per la salute delle persone". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ospedale, i lavoratori: "Pronti allo sciopero"

