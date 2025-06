Ospedale di Legnano gli occhiali con la realtà aumentata rivoluzionano le operazioni

L’Ospedale di Legnano dà un passo avanti nel campo della chirurgia grazie agli occhiali con realtà aumentata, una tecnologia rivoluzionaria che trasforma le operazioni. Questi dispositivi tridimensionali offrono ai medici una visualizzazione precisa e dettagliata, migliorando la sicurezza e l’efficacia degli interventi. Nei giorni scorsi, nella sala di Neurochirurgia, sono stati eseguiti con successo due interventi di artrodesi vertebrale lombare, segnando un nuovo traguardo per la sanità locale e non solo.

Legnano (Milano) - La realtà aumentata arriva in aiuto ai medici dell’ Ospedale di Legnano impegnati i n sala operatoria grazie a speciali occhiali a visione tridimensionale, una delle tecnologie più all’avanguardia oggi disponibili in ambito chirurgico: nei giorni scorsi, infatti, nella sala operatoria di Neurochirurgia del nosocomio legnanese sono stati eseguiti con successo due interventi di artrodesi vertebrale lombare, utilizzando per la prima volta questa tecnologia che apre nuove prospettive nel campo specifico. “Si è trattato di due procedure di stabilizzazione spinale – spiega Roberto Stefini, neurochirurgo e direttore del Dipartimento delle Neuroscienze – in cui è stato necessario posizionare con precisione viti peduncolari e dispositivi di fissaggio per il trattamento di patologie degenerative della colonna vertebrale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it