Osimo volley rinuncia all' A3 | problemi finanziari e amarezza

Osimo Volley vive ora un drammatico cambio di scena: dalla gioia indescrivibile della conquista dell’A3 alla tristezza della rinuncia per problemi finanziari. Dopo settimane di passione e speranze, la squadra griffata La Nef Re Salmone si trova costretta a fare i conti con una realtà difficile, che ha messo a dura prova il sogno di continuare. Anche questa volta, lo sport ci insegna che le sfide più dure sono quelle che insegnano a rialzarsi.

Dalla grande gioia alla grande amarezza. Dalla notte magica per la Osimo maschile del volley di Genzano del 24 maggio con la conquista dell’A3 alla beffa di ieri con la rinuncia alla categoria. Dopo giorni e serate caldi dalle parti del PalaBellini. Una corsa contro il tempo, per la squadra griffata La Nef Re Salmone. I problemi nel reperire le risorse finanziarie c’erano (si vocifera che ci vorrebbero oltre 300mila euro) e sono rimasti. "Anche se ci mancava poco, diciamo che eravamo a posto quasi al 70%, ma non ci sembrava giusto partire alla cieca - tiene a sottolineare il direttore generale Valter Matassoli -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Osimo volley rinuncia all'A3: problemi finanziari e amarezza

In questa notizia si parla di: osimo - volley - rinuncia - problemi

Consiglio Marche, encomio alla Nef Re Salmone Volley Libertas di Osimo - un gesto di gratitudine e ammirazione per un esempio di eccellenza sportiva e valori condivisi. La Nef Re Salmone Volley Libertas di Osimo si distingue non solo per i successi, ma anche per l’impegno nel promuovere lo spirito di squadra e il fair play.

Osimo volley rinuncia all'A3: problemi finanziari e amarezza; La Nef Osimo ha rinunciato alla Serie A3. «Rabbia e amarezza». Ma compra i diritti dalla The Begin Ancona e ri; Volley Libertas Osimo: Sfida per l'A3 tra Risorse e Supporto Comunale.

Osimo volley rinuncia all'A3: problemi finanziari e amarezza - Dalla notte magica per la Osimo maschile del volley di Genzano del 24 maggio con la conquista dell’A3 alla beffa di ieri con la rinuncia alla categoria. Segnala ilrestodelcarlino.it

La Nef Osimo ha rinunciato alla Serie A3. «Rabbia e amarezza». Ma compra i diritti dalla The Begin Ancona e riparte dalla B - OSIMO Non c'è spazio per scelte romantiche, non c'è più tempo per trovare una quadratura sufficiente a coprire tutte le spese senza sottrarre attenzioni e risorse ... Si legge su msn.com