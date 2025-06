Osimhen tra Premier e no all’Arabia | il Liverpool pensa a uno scambio spunta anche Chiesa

Victor Osimhen continua a essere protagonista nel mercato calcistico, tra possibilità di approdare in Premier League e voci di un no all'Arabia. Il Liverpool, alla ricerca di rinforzi, pensa a uno scambio che potrebbe coinvolgere anche Chiesa, alimentando l’attenzione dei tifosi e delle squadre interessate. Un affare che potrebbe rivoluzionare gli equilibri del calcio internazionale, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Victor Osimhen resta al centro delle strategie di mercato del . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Gazzetta dello Sport: “Osimhen, fine corsa col Napoli: 75 milioni per voltare pagina. E un’estate tra Conte e Premier” - Se pensavate fosse amore, invece era solo un calesse di milioni e maschere a fatica indossate. La saga tra Victor Osimhen e il Napoli si avvicina alla conclusione, con 75 milioni pronti a voltare pagina.

Venerato sul mercato del Napoli: “Lucca piace, ma valutazione esagerata. Osimhen? Attesa Premier, ma l’Arabia non molla” Il punto del giornalista Ciro Venerato a RaiNews24: ? “Osimhen sogna la Premier, ma i club inglesi lo considerano un’alternativa. Vai su Facebook

Calciomercato Napoli, Juanlu promesso sposo azzurro. C’è ancora l’Arabia per Osimhen; Sky - Osimhen può finire nel mirino del Liverpool! Il nigeriano vuole rimanere in Europa; Liverpool su Osimhen, Ramadani media. Victor vuole la Juventus, il Napoli non fa sconti.

SKY - Osimhen, zero possibilità che resti a Napoli. Liverpool alla finestra - Liverpool e Juventus tra le squadre che monitorano la sua situazione. Si legge su msn.com

Dalla Juve al Napoli: due top player in cambio di Osimhen - Ecco cosa sta succedendo attorno alle prestazioni dell'attaccante nigeriano ... Secondo asromalive.it