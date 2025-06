Osimhen spunta una nuova destinazione | il futuro coincide con un noto obiettivo azzurro

Il futuro di Victor Osimhen si fa sempre più incerto, con una nuova destinazione che potrebbe cambiare le carte in tavola. Dopo un prestito al Galatasaray, l’attaccante nigeriano è ora al centro di un intreccio tra Napoli e un obiettivo azzurro che sembra avvicinarsi rapidamente. La strada verso una cessione definitiva si fa più concreta, lasciando tutti a domandarsi: quale sarà il prossimo capitolo della carriera di Osimhen?

Il futuro di Victor Osimhen continua a tenere tutti col fiato sospeso. Nelle ultime ore, si starebbe delineando il quadro legato all’ex Napoli. Victor Osimhen è ancora un calciatore di proprietà del Napoli, anche se nell’ultima stagione è stato in prestito al Galatsaray. Ora, però, la dirigenza azzurra non accetterà ulteriori prestiti, vista la volontà di cedere a titolo definitivo il giocatore. Quest’ultimo, si trova in un vero e proprio limbo dove decidere la prossima destinazione rischia di essere sempre più complesso. Intanto, nelle ultime ore, si sarebbe aggiunta una nuova pretendente. Il Liverpool si iscrive alla corsa per Osimhen: così si “libera” Chiesa. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it