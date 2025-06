Osimhen niente resa | nuovo tentativo e maxi ingaggio in arrivo

L'estate potrebbe essere decisiva per il futuro di Victor Osimhen, che non si dà per vinto. Dopo aver conquistato il Napoli e l’Italia con le sue prestazioni stellari, il club non si arrende e prepara un maxi ingaggio per blindarlo. La trattativa si riaccende, ma la vera domanda è: questa sarà l’ultima stagione del nigeriano in azzurro? La risposta potrebbe cambiare le sorti del mercato estivo e della Serie A stessa.

Il club non si arrende e si ripresenterà al Napoli per acquistare Osimhen: maxi ingaggio in arrivo Questa potrebbe essere l’estate decisiva per la cessione definitiva di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano è arrivato nel 2020, in pieno Covid, con la speranza di poter farsi vedere all’Europa che conta e migliorare tecnicamente. Obiettivo raggiunto, ma anche superate le aspettative. Osimhen è riuscito persino a conquistare uno Scudetto da capocannoniere e il pallone d’Oro africano. Insomma, la sua crescita è sotto gli occhi di tutti. Con il Napoli, però, ha ormai terminato i rapporti. È stato ceduto in prestito al Galatasaray l’estate scorsa, ma solo perché nessun club era disposto a pagare 100 milioni e più del suo cartellino. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Osimhen, niente resa: nuovo tentativo e maxi ingaggio in arrivo

